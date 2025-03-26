BBC: прекращение огня в Черном море выгодно для России

Мировые СМИ продолжают подводить итоги переговоров в Эр-Рияде.

Перезапуск зерновой сделки по итогам переговоров в Эр-Рияде сейчас анализируют все мировые СМИ.

Британское издание BBC пишет, что прекращение огня в Черном море — это шаг вперед в достижении мира. И прежде всего это выгодно для России. Потому что наша сельхозпродукция и удобрения попадут на международный рынок.

При этом неясно, будет ли вообще реализована зерновая сделка, отмечают журналисты The New York Times. Так как Москва согласилась с определенными оговорками. Так, издание называет главное требование России — четкие гарантии соблюдения договоренностей.

Как пишет Spiegel, во время переговоров Москва, очевидно, боролась в первую очередь за возрождение соглашения 2022 года по безопасной перевозке украинской сельхозпродукции в обмен на облегчение санкций для Москвы.