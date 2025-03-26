BBC: прекращение огня в Черном море выгодно для России

Эфирная новость 34 0

BBC: прекращение огня в Черном море — это шаг вперед в достижении мира

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мировые СМИ продолжают подводить итоги переговоров в Эр-Рияде.

Перезапуск зерновой сделки по итогам переговоров в Эр-Рияде сейчас анализируют все мировые СМИ.

Британское издание BBC пишет, что прекращение огня в Черном море — это шаг вперед в достижении мира. И прежде всего это выгодно для России. Потому что наша сельхозпродукция и удобрения попадут на международный рынок.

При этом неясно, будет ли вообще реализована зерновая сделка, отмечают журналисты The New York Times. Так как Москва согласилась с определенными оговорками. Так, издание называет главное требование России — четкие гарантии соблюдения договоренностей.

Как пишет Spiegel, во время переговоров Москва, очевидно, боролась в первую очередь за возрождение соглашения 2022 года по безопасной перевозке украинской сельхозпродукции в обмен на облегчение санкций для Москвы.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.19
0.32 92.34
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Российские мотострелки готовятся выполнению боевых задач. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Владелец агрессивнее кобеля: неадекватного собачника задержали во Владивостоке
7:00
Командир экипажа: Эвелина Бледанс рассказала об участии в гонках на выживание
6:40
Шайба № 889: Овечкин забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до пяти голов
6:30
Отпраздновала юбилей: яркие моменты из жизни Киры Найтли
6:11
BBC: прекращение огня в Черном море выгодно для России

Сейчас читают

«Подарки президента не продают»: Журова хранит полученную за Олимпиаду машину
«Дорогого стоит»: как Безруков освоил калмыцкий язык для роли Плевако
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп