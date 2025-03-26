Шайба № 889: Овечкин забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до пяти голов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 509 0

Александр Овечкин забил в матче НХЛ против «Виннипега»

Шайба № 889: Овечкин забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до пяти голов

Фото: John Locher/ТАСС

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До конца «регулярки» НХЛ всего 11 матчей.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс". Чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, форварду столичного клуба нужно забить еще шесть голов.

Встреча прошла в ночь на среду в Виннипеге и завершилась поражением "Вашингтона" в овертайме со счетом 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Овечкин стал автором второй шайбы своей команды, он отличился в третьем периоде матча.

Для российского хоккеиста эта шайба стала 36-й в нынешнем сезоне и 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин продолжают погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе которого 894 гола.

До конца нынешнего регулярного чемпионата осталось 11 матчей. Следующий соперник "Вашингтона" - "Миннесота Уайлд". Встреча пройдет 28 марта, в ночь на пятницу, и начнется в 3:00 по московскому времени. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин поддержал идею лидеров РФ и США провести матч между игроками КХЛ и НХЛ.

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