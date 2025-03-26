Повышение алиментов отменяется: Прилучный выиграл суд у Муцениеце

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 740 0

Прилучный выиграл суд у Муцениеце о повышении алиментов

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Бывшие супруги до сих пор не могут решить, как они будут вдвоем содержать общих детей.

Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного на незаконность повышения алиментов. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала адвокат знаменитости Оксана Даниелова.

По словам представителя артиста, правовых оснований на повышение суммы выплаты алиментов нет, поэтому суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного. Это значит, что решение нижестоящей инстанции аннулировано, а иск его бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце, признан незаконным.

«Решение отменено, категорически хотелось бы отметить, не на основании факта проживания Тимофея (старшего сына экс-супругов — Прим. ред.) с отцом», — подчеркнула Даниелова.

Адвокат заметила, что Прилучный оплачивал, оплачивает и продолжит оплачивать содержание наследников.

Их сторона обжаловать данное решение суда не планирует. Представитель же Муцениеце от комментария отказался.

Павел и Агата поженились в 2011 году, а развелись в 2020-м. В этом союзе родилось двое детей, кроме 11-летнего Тимофея, пара воспитывает и семилетнюю дочь Мию. В 2022 году Прилучный повторно женился. В браке с актрисой Зепюр Брутян у него родился сын Микаэль.

Муцениеце хотела, чтобы 30% от заработка Прилучный отдавал на нужды своих детей. На какой сумме остановился суд — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце впервые за несколько месяцев встретилась с сыном Тимофеем.

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