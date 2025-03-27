Большинство россиян не копят деньги на будущее своих детей

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Лишь 9% опрошенных готовы откладывать средства.

Большинство россиян не копят деньги на будущее своих детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Преобладающее количество россиян (63%) не делают сбережений на будущее своих детей, в частности в вопросах жилья или образования. Об этом сообщило издание Газета.ру со ссылкой на результаты опроса, проведенного страховой компанией совместно с платформой по подбору персонала.

Большинство тех, кто все же откладывает, ограничиваются скромными суммами: 20% респондентов откладывают до десяти тысяч рублей в месяц. 7% опрошенных готовы откладывать больше, а еще 9% — суммы до 30 тысяч рублей. Мужчины, как правило, делают более крупные накопления.

Особенно активно создают накопления для детей жители Челябинской, Московской и Ростовской областей. В Москве копят на будущее детей 39% опрошенных.

Опрос также показал, что большинство россиян (67%) считают важным обеспечить детей хотя бы стартовым капиталом для ипотеки, а 23% уверены, что это обязательная задача родителей.

Задуматься о будущем своих детей и о том, какое наследство они им оставят, планирует 40% опрошенных. Среди возможных вариантов наследства лидируют квартира (22%), дача или загородный дом (15%) и деньги (18%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит недосып у детей.

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