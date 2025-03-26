Путин посещает Национальный центр «Россия»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 26 0

В ходе визита президент проведет заседание наблюдательного совета.

Путин посещает Национальный центр «Россия»

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия» для участия в съезде движения детей и молодежи «Движение первых».

Ожидается, что в ходе визита президент проведет заседание наблюдательного совета и выступит на церемонии открытия.

Первый съезд российского движения детей и молодежи, в ходе которого было переутверждено название «Движение первых», прошел в декабре 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорил Путин с участниками съезда «Движение первых» в 2024 году. Российская молодежь тогда доказала — она способна быть на шаг впереди. Видеть и чувствовать главное. То, что важно не только для молодежи. А для всей России.

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