Дым без огня: использование вейпа может привести к хроническим заболеваниям организма

Электронные сигареты создают иллюзию безопасной альтернативы обычному курению.

Вейпы могут вызывать патологии желудочно-кишечного тракта из-за содержащихся в них тяжелых металлов. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-пульмонолог Наталья Карчевская.

Токсичные вещества из аэрозолей электронных сигарет, попадая в ротовую полость, со слюной проникают в пищевод и желудок, вызывая химическое раздражение слизистых оболочек. Это приводит к появлению таких симптомов, как изжога, тошнота и рвота. Но опасность этим не ограничивается — постоянное воздействие химических компонентов может спровоцировать развитие дисбактериоза, воспалительных процессов в кишечнике, а в перспективе увеличивает риск образования эрозий и язвенных поражений.

Особую тревогу врачей вызывает содержание в жидкостях для вейпов тяжелых металлов — олова, свинца, никеля, хрома, марганца и даже мышьяка. Эти вещества, пусть и в минимальных количествах, обладают выраженным токсическим действием, способным нарушать работу не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы, почек, печени.

Хотя данных о прямой связи с онкологическими заболеваниями пока недостаточно, наличие потенциальных канцерогенов в составе жидкостей заставляет специалистов рассматривать и такую вероятность.

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