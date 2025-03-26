Парламент Гагаузии потребовал провести международное расследование произвола молдавских прокуроров, задержавших Евгению Гуцул. Главу автономного региона задержали в Кишиневе по сфабрикованному делу, заявили законодатели. В Кремле и нашем Министерстве иностранных дел считают репрессии в отношении Гуцул давлением на конкурентов Майи Санду. Последняя боится приближения парламентских выборов и победы сторонников конструктивных отношений с Россией. Немедленного освобождения Гуцул требуют участники многочисленных акций протеста. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Сегодня они вместе: и Евгения Гуцул, которая сидит в застенках антикоррупционного центра, и сотни, если не тысячи граждан Гагаузии, собравшиеся в центре Комрата, чтобы ее поддержать. На плакатах надпись: «Гагаузия против беспредела». По мнению собравшихся, именно он и происходит.

Митинг жителей автономии на юге Молдавии — это протест против задержания их Башкана, то есть главы — Евгении Гуцул. Накануне вечером она попыталась вылететь из Кишинева в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Но когда попыталась пересечь границу, у нее забрали паспорт и отказались выпускать.

Позже ее буквально выволокли из здания аэропорта, под разгневанные возгласы сторонников запихнули в белый микроавтобус и повезли, как позже выяснилось, в здание Национального антикоррупционного центра. Там сослались на то, что Гуцул, якобы, запрещено покидать пределы страны и объявили о ее задержании на трое суток.

«Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура Кишинева объявляет о задержании 25 марта Башкана АТО Гагаузия в Международном аэропорту Кишинева по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения способа управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконного финансирования конкурентов на выборах, ложных документов и ложных заявлений, связанных с выборами 2023 года», — заявили в Национальном антикоррупционном центра Молдавии.

Уголовное преследование Гуцул связано, как считает Кишенев, с финансированием запрещенной впоследствии партии «Шор». В парламенте Гагаузии уверены: дело сфабриковано и имеет исключительно политический подтекст.

«Они не считаются с автономией, с нашими решениями. И кто бы ни был Башканом, то же самое грозит всем, потому что наши взгляды другие, наши позиции другие. Если мы идем против позиции руководства, значит мы враги», — сказал председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

В противостоянии с диктаторским стилем управления евроориентированного президента Молдавии Майи Санду — народ Гагаузии проявляет удивительную несгибаемость. Там не хотят слепо следовать продиктованному из Брюсселя внешнеполитическому курсу. У едва набравшей большинство, и то благодаря голосованию за рубежом, Санду маленькая, но гордая автономия, как кость в горле. Поэтому, вероятно, она и зачищает политическую поляну в преддверии новых, теперь уже парламентских выборов.

«На неугодных политиков заводятся уголовные дела, независимые, прежде всего русскоязычные, СМИ подвергаются цензуре, их просто закрывают. Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Российской Федерацией», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И задержание неугодного местным элитам политика в европейской стране — это не разовый случай, а печальная тенденция: во Франции на днях должны вынести приговор Марин Ле Пен, а в соседней Румынии, сначала отменили результаты выборов, на которых победил якобы пророссийский кандидат Джорджеску, а потом ему и вовсе запретили в них участвовать. По традиции — после задержания.

«По всей видимости, Кишинев избрал такую же тактику — не обращать внимание на закон, не обращать внимание на принципы демократии, не обращать внимание на принципы политического плюрализма», — отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Политические репрессии — это теперь такой европейский стиль предвыборной борьбы. Интересно, это ли имели в виду чиновники из агентства USAID, когда отправляли сотни миллионов долларов на «развитие демократии» в странах восточной европы. Санду пришла к власти как раз благодаря финансированию предыдущей американской администрации.

«У нас были подозрения, что USAID, фонд Сороса и Европейская комиссия используют эти деньги для помощи нынешней власти, но мы не знали, что в таких объемах», — рассказал бывший президент Молдавии Игорь Додон.

По опубликованным данным, больше всего денег от USAID получили Украина, Молдавия и Грузия. И сейчас, чтобы не повторить судьбу такой же прозападной, как и она сама, Саломе Зурабишвили, оставившей пост под давлением здравомыслящего парламента, Санду, видимо, пытается, пойти путем другой страны из этого списка: сосредотачивая в руках неограниченную власть и учиняя репрессии против русскоязычной автономии.