Сергей Нарышкин сравнил пропаганду Евросоюза с методами Третьего рейха

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В Службе внешней разведки раскритиковали планы ЕС по переписыванию роли России в освобождении Европы от нацизма.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Власти Европейского союза используют приемы Третьего рейха, запугивая население российской угрозой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, европейские руководители составили план по внедрению в общественное сознание русофобских идей и намерены заставить ведущие средства массовой информации подавать информацию так, чтобы все поверили, что Россия якобы второсортная страна, а Москва никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне.

По всей видимости, принцип Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» прочно засел в головах евробюрократов, говорится в сообщении Службы внешней разведки.

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