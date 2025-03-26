Власти Европейского союза используют приемы Третьего рейха, запугивая население российской угрозой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, европейские руководители составили план по внедрению в общественное сознание русофобских идей и намерены заставить ведущие средства массовой информации подавать информацию так, чтобы все поверили, что Россия якобы второсортная страна, а Москва никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне.

По всей видимости, принцип Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» прочно засел в головах евробюрократов, говорится в сообщении Службы внешней разведки.