Владимир Путин назвал Мариинский театр любимым местом в Санкт-Петербурге
Президент подчеркнул, что старается посещать легендарную сцену при каждой возможности.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», где сегодня проходит съезд «Движения первых».
Президенту провели экскурсию по выставке. Она поделена на тематические зоны, которые охватывают все регионы огромной страны — от Калининградской области до Владивостока. И, конечно, президенту показали площадку, которая посвящена его родному городу — Санкт-Петербургу.
Экскурсовод спросила у президента России, какое его самое любимое место в Санкт-Петербурге. Путин ответил, что Мариинский театр, который он старается посещать при каждой возможности. Также глава государства отдельно отметил легендарную балетную постановку «Щелкунчик».
Съезд «Движения Первых» станет уже девятым по счету. В Национальном центре «Россия» собрались более двух тысяч участников из 89 регионов страны. За три дня им предстоит обсудить и определить основные задачи на год.
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