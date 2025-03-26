Владимир Путин назвал Мариинский театр любимым местом в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», где сегодня проходит съезд «Движения первых».

Президенту провели экскурсию по выставке. Она поделена на тематические зоны, которые охватывают все регионы огромной страны — от Калининградской области до Владивостока. И, конечно, президенту показали площадку, которая посвящена его родному городу — Санкт-Петербургу.

Экскурсовод спросила у президента России, какое его самое любимое место в Санкт-Петербурге. Путин ответил, что Мариинский театр, который он старается посещать при каждой возможности. Также глава государства отдельно отметил легендарную балетную постановку «Щелкунчик».

Съезд «Движения Первых» станет уже девятым по счету. В Национальном центре «Россия» собрались более двух тысяч участников из 89 регионов страны. За три дня им предстоит обсудить и определить основные задачи на год.