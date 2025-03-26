Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области

Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Накануне российский лидер предложил Паслеру занять новую должность.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — заявил Путин.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что, несмотря на огромный опыт Паслера в управлении регионами, важно услышать его мнение о ситуации в Свердловской области и Екатеринбурге в частности, а также о ключевых задачах на ближайшее будущее.

Паслер, в свою очередь, выразил благодарность за доверие и отметил, что приложит все усилия для решения актуальных проблем области. Он рассказал о важнейших вопросах, которые требуют немедленного внимания, включая развитие транспорта.

Путин отметил успешную работу Паслера в Оренбургской области, где тот с успехом справлялся с последствиями природных катастроф. Президент выразил уверенность в том, что Паслер сможет эффективно решать проблемы Свердловской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Курчатовского института» Ковальчук назначен зампредом Морской коллегии РФ.