Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 31 0

В ходе их встречи президент отметил, что регион является одним из ключевых для страны с промышленной точки зрения.

ВВП предложил Денису Паслеру возглавить Свердловскую област

Фото: Казаков Александр./ТАСС; 5-tv.ru

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Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Накануне российский лидер предложил Паслеру занять новую должность.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — заявил Путин.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что, несмотря на огромный опыт Паслера в управлении регионами, важно услышать его мнение о ситуации в Свердловской области и Екатеринбурге в частности, а также о ключевых задачах на ближайшее будущее.

Паслер, в свою очередь, выразил благодарность за доверие и отметил, что приложит все усилия для решения актуальных проблем области. Он рассказал о важнейших вопросах, которые требуют немедленного внимания, включая развитие транспорта.

Путин отметил успешную работу Паслера в Оренбургской области, где тот с успехом справлялся с последствиями природных катастроф. Президент выразил уверенность в том, что Паслер сможет эффективно решать проблемы Свердловской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Курчатовского института» Ковальчук назначен зампредом Морской коллегии РФ.

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