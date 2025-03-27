«Соловьев, береги Валентину»: как бывшая и новая жена актера стали подружками

Евгения Ахременко очень тепло относится к избраннице экс-супруга Валентине Карчевской.

По словам Евгении Ахременко, многое в жизни мужчины зависит от его второй половинки, поэтому она только рада, что рядом с ее экс-супругом появилась Валентина Карчевская. После знакомства с Соловьевым она постепенно вникла во все нюансы их взаимоотношений, со всеми познакомилась и села за «стол переговоров». Таким образом, она помогла наладить общение между бывшими мужем и женой, а также их совместными детьми.

«Не все, но многое зависит от правильной женщины. Мы с Костей общаемся каждый день по поводу детей, и я ему говорю каждый раз: «Соловьев, береги Валентину», — призналась Евгения.

Карчевская отметила, что всегда выступает за семейные ценности. Она считает важным общение детей с обоими родителями, даже если те находятся в разводе.

«Я не понимаю, как вообще можно отцу не общаться с детьми или матери не общаться с детьми, разные бывают ситуации. Я считаю, что дети — это наше святое, это наше все. Поэтому, безусловно, какие бы отношения между мужем и женой ни были, дети остаются детьми, и они ни в чем не виноваты, даже если родители разошлись. И общаться нужно обязательно», — поделилась своим мнением Валентина.

Стоит отметить, что бывшая и новая жена актера выстроили и друг с другом очень теплые отношения.

Евгения и Константин состояли в браке с 2009 по 2013 год. В этом союзе родилось двое сыновей — Даниил и Тимофей. После расставания он долгое время не общался с наследниками и бывшей супругой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Константин Соловьев вернулся к детям от Евгении Ахременко, от которых отказался.