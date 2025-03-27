«Такого мы еще не видели»: огромную опухоль весом шесть килограммов удалили россиянке

Пациентку оперировали челябинские хирурги, которые до сих недоумевают, как новообразование не беспокоило женщину долгие годы.

Опухоль весом шесть килограммов удалили пациентке хирурги из Миасса Челябинской области. По данным пресс-службы регионального Минздрава, женщина проходила с липомой более десяти лет.

«В больнице № 2 Миасса прооперировали женщину, носившую на спине новообразование размером с рюкзак. Оно оказалось липомой — доброкачественной опухолью из жировой ткани», — рассказали URA.RU в Минздраве.

Женщина долгие годы не обращалась в больницу, дискомфорт она начала ощущать лишь когда началось нарушение кровообращения и некроза на верхушке липомы. На прием она пришла с жалобами на неприятный запах. Ее обследовали, проконсультировали с онкологом и взяли гистологию.

Челябинку госпитализировали в середине марта. Операция длилась два часа, опухоль иссекали вместе с мышечной тканью. Из-за большого скопления сосудов была большая кровопотеря, которую удалось оперативно остановить. Дефект закрыли пластическим методом.

«Когда опухоль отсекли, оказалось, что ее вес шесть килограммов, а длина почти полметра. Такого мы еще не видели и задаемся вопросом, как новообразование не беспокоило пациентку долгие годы», — поделился заведующий отделением хирургии Миасского медцентра «Северный» Николай Шеметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина умерла через две недели после возникновения головной боли.