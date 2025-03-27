«Такого мы еще не видели»: огромную опухоль весом шесть килограммов удалили россиянке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 41 0

Опухоль весом шесть килограммов удалили женщине в Челябинской области

Челябинские хирурги удалили женщине полуметровую опухоль

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Пациентку оперировали челябинские хирурги, которые до сих недоумевают, как новообразование не беспокоило женщину долгие годы.

Опухоль весом шесть килограммов удалили пациентке хирурги из Миасса Челябинской области. По данным пресс-службы регионального Минздрава, женщина проходила с липомой более десяти лет.

«В больнице № 2 Миасса прооперировали женщину, носившую на спине новообразование размером с рюкзак. Оно оказалось липомой — доброкачественной опухолью из жировой ткани», — рассказали URA.RU в Минздраве.

Женщина долгие годы не обращалась в больницу, дискомфорт она начала ощущать лишь когда началось нарушение кровообращения и некроза на верхушке липомы. На прием она пришла с жалобами на неприятный запах. Ее обследовали, проконсультировали с онкологом и взяли гистологию.

Челябинку госпитализировали в середине марта. Операция длилась два часа, опухоль иссекали вместе с мышечной тканью. Из-за большого скопления сосудов была большая кровопотеря, которую удалось оперативно остановить. Дефект закрыли пластическим методом.

«Когда опухоль отсекли, оказалось, что ее вес шесть килограммов, а длина почти полметра. Такого мы еще не видели и задаемся вопросом, как новообразование не беспокоило пациентку долгие годы», — поделился заведующий отделением хирургии Миасского медцентра «Северный» Николай Шеметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что женщина умерла через две недели после возникновения головной боли.

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