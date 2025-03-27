Более 50 тысяч человек зарегистрировались на участие в «Тотальном диктанте»

Более 50 тысяч заявок подано на участие в «Тотальном диктанте». При этом регистрация началась только вчера. Масштабы мероприятия колоссальные — участие в проекте примут в этом году более 50 стран, а на территории России к акции присоединились более 1000 населенных пунктов.

Принять участие в мероприятии можно будет 5 апреля с раннего утра и до 23:00 вечера. На территории Москвы в рамках проекта задействованы 230 площадок, в числе которых находятся вузы, школы, библиотеки и даже гипермаркеты. Более того, некоторым представится возможность написать диктант на воздушном шаре, поднявшись на высоту 20 метров.

Главной площадкой для проведения «Тотального диктанта» станет федеральная территория «Сириус», на которой соберется более сотни человек.

«Офлайн, очно в течение всего дня пятого апреля, с 17:30 по Москве до 12 часов ночи будет вестись 18-часовой онлайн-марафон, который включает в себя все части диктовки, большое количество экспертных интервью, лекций, викторин и других интересных мероприятий», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие слова стали самыми сложными в «Тотальном диктанте».