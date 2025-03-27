Более 50 тысяч человек зарегистрировались на участие в «Тотальном диктанте»

|
Никита Яблочкин
Никита Яблочкин Эксклюзив 30 0

На каких площадках будет проходить мероприятие в этом году?

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 50 тысяч заявок подано на участие в «Тотальном диктанте». При этом регистрация началась только вчера. Масштабы мероприятия колоссальные — участие в проекте примут в этом году более 50 стран, а на территории России к акции присоединились более 1000 населенных пунктов.

Принять участие в мероприятии можно будет 5 апреля с раннего утра и до 23:00 вечера. На территории Москвы в рамках проекта задействованы 230 площадок, в числе которых находятся вузы, школы, библиотеки и даже гипермаркеты. Более того, некоторым представится возможность написать диктант на воздушном шаре, поднявшись на высоту 20 метров.

Главной площадкой для проведения «Тотального диктанта» станет федеральная территория «Сириус», на которой соберется более сотни человек.

«Офлайн, очно в течение всего дня пятого апреля, с 17:30 по Москве до 12 часов ночи будет вестись 18-часовой онлайн-марафон, который включает в себя все части диктовки, большое количество экспертных интервью, лекций, викторин и других интересных мероприятий», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие слова стали самыми сложными в «Тотальном диктанте».

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.21
0.02 92.00
-0.34
Воздающий по усилиям: гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
Зефир с мягким характером: «Активные граждане» выбрали имя для альпака
14:08
Россия обсуждает сотрудничество с Турцией и Вьетнамом по Севморпути
13:55
Подлодка с 45 российскими туристами на борту затонула в Хургаде
13:47
Более 50 тысяч человек зарегистрировались на участие в «Тотальном диктанте»
13:30
«Надеюсь, ты на ручках у Бога»: дочь Киркорова посвятила трогательные слова дедушке
13:19
Захарова: Россия ожидает подключения к SWIFT

Сейчас читают

«Это будет зачет»: может ли Прилучный потребовать алименты на сына у Муцениеце
Суд встал на сторону Елены Степаненко в вопросе передачи ей наследства дизайнера Маголы
Учит смеяться страху в лицо: история жизни и творчества Дарьи Донцовой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп