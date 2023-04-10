Только одна «О»: какие слова стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 146

Самыми сложными словами «Тотального диктанта» стали «сызмальства» и «кардинально»

Только одна «О»: какие слова стали самыми сложными в «Тотальном диктанте»?

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Даже в самых грамотных работах встречались похожие промахи.

Россияне, которые участвовали в ежегодной акции «Тотальный диктант», больше всего ошибались в слове «сызмальства». В нем граждане сделали девять различных ошибок. В том числе сложными словами оказались «рябчик», «барсук» и «муравей».

«Пальма первенства (среди наиболее частых ошибок. — Прим. ред.) в этом году за двумя словами. Это слово „кардинально“, которое люди упорно пишут как „координально“. <…> Второе „любимое“ слово — это слово „сызмальства“», — рассказала журналистам руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова.

По словам руководителя новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марины Шпильман, значительное количество участников неправильно написали слова «извне», «понапрасну» и «паровоз». В том числе встречались ошибки в слове «философский», некоторые писали в нем букву «в».

Стоит отметить, что «Тотальный диктант» провели в более чем 700 регионах 43 стран. Граждане Южной Кореи, Японии, Китая, Австралии и Новой Зеландии подключились дистанционно к онлайн-трансляции Дальневосточного федерального университета, чтобы тоже принять участие и проверить свои силы.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова депутата Госдумы РФ Яна Лантратова про то, что случится в случае отмены ЕГЭ.

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