Глава Гагаузии Евгения Гуцул попросила о помощи президентов России и Турции
Она уверяет, что за ее задержанием стоит глава Молдавии Майя Санду.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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C соблюдением прав в Европе сейчас огромные проблемы. Не случайно сегодня глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная накануне в аэропорту Кишинева, написала письма с просьбой о помощи президентам России и Турции.
Она уверяет, что не случайно оказалась за решеткой. Все обвинения в коррупции — только повод для реализации большого плана по уничтожению автономии.
Ведь власти Молдавии уже планируют ввести в регионе чрезвычайное положение и внешнее управление.
И за всем этим стоит президент Майя Санду, которая с помощью силовиков расчищает политическое пространство перед предстоящими парламентскими выборами.
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