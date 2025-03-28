Мощный пожар разгорелся на территории крытого спорткомплекса в Подмосковье

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

На территории спорткомплекса в Подмосковье случился мощный пожар

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Подтергера; Telegram/Прокуратура Московской области/mosoblproc; 5-tv.ru

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По предварительным данным, причина инцидента — неисправность электропроводки.

Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных километров случился на территории крытого спортивного комплекса в подмосковной деревне Марфино. Об этом сообщило управление МЧС по Московской области в Telegram-канале.

«В деревне Марфино городского округа Одинцово произошел пожар на крытой спортивной площадке», — сказано в сообщении.

Возгорание произошло около 20:00 по московскому времени. В настоящий момент оно локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимают участие 21 специалист, задействовано семь единиц техники.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, сообщили в Telegram-канале подмосковного отделения ведомства. По предварительной информации, пожар случился из-за аварийного режима электропроводки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ленинградской области произошел взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме. Авария повлекла за собой пожар. Началось с того, что взорвался газовый баллон. Огонь перекинулся с третьего этажа на четвертый, было повреждено несколько квартир. Информации о пострадавших не поступало, обстоятельства инцидента уточняются.

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