В Ленинградской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Из-за аварии в здании начался пожар.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В городе Приморск в Ленинградской области произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Взорвался газовый баллон в пятиэтажке, с третьего этажа на четвертый перекинулся огонь», — сообщает инсайдер.

В результате инцидента пострадало несколько квартир. На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, видны клубы дыма, возвышающиеся над многоэтажным строением.

Обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число пострадавших при взрыве газа в Махачкале выросло до четырех человек. Одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Взрыв произошел на шестом этаже многоквартирного дома, который еще не был введен в эксплуатацию. Детонация была настолько мощной, что в соседних зданиях выбило окна ударной волной. После аварии было эвакуировано 150 человек.

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