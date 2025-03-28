Бездомный баллотируется в мэры Сиэтла: у него есть все шансы стать градоначальником

Джо Моллой уже зарегистрировал свою кандидатуру и успел стать звездой в родном американском городе.

Мэром американского города Сиэтла может стать бомж. Бездомный Джо Моллой уже зарегистрировал свою кандидатуру. И это не шутка.

Реалии таковы, что Сиэтл уже с начала 2000-х называют городом бомжей. Количество живущих на улицах приближается к 20 тысячам. Это безумно раздражает местных жителей.

Изменить свое положение хотят и бездомные. А учитывая, что Моллой строит свою предвыборную программу как раз на решении этой проблемы, то у него есть все шансы стать градоначальником.

Пока же Джо живет в палаточном лагере номер три, но уже стал звездой всех местных улиц.