Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит в Крыму

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 1 650 0

Журналист погиб в результате ракетного удара ВСУ в ЛНР.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит в эти минуты в Крыму. Проводить в последний путь журналиста пришли его родственники, друзья и коллеги.

Александр Федорчак погиб в ЛНР 24 марта в результате ракетного обстрела украинских боевиков. В момент вражеской атаки он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. Чудом удалось выжить корреспонденту «Звезды» Никите Гольдину, он получил тяжелое ранение.

Спустя несколько дней, 26 марта, российское журналистское сообщество понесло еще одну утрату — при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков. Они подорвались на вражеской мине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя охоту ВСУ на российских журналистов, отметила, что «припадок бешенства» киевского режима против наших представителей СМИ уже не поддается никакому описанию.

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Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит в Крыму

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