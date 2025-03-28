Спустя 12 лет мальчик с Украины воссоединился со своей бабушкой в России

Встреча родственников произошла, в том числе, при посредничестве Катара.

Мальчик с Украины воссоединился с бабушкой в России спустя 12 лет. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Это очень трудоемкий процесс, подключено много лиц ответственных. Сегодня вы видели наших партнеров из посольства Катара, которые помогают в переговорах с Украинской стороной, помогают в логистике», — пояснила Львова-Белова.

Поблагодарила омбудсмен и МИД России, сотрудники которого содействовали в оформлении всех необходимых документов и обеспечили беспрепятственное пересечение границы.

Мать мальчика погибла, когда ребенок был еще маленьким. В 2014 году он вместе с отцом поехали в гости к родным на Украину и не вернулся.

«Это трогательно и волнительно, и очень радостно. Прям вот не верится. Мне не верится, а ему вообще не верится. Он все говорит: „Бабуль, неужели я рядом с тобой? Ты хоть ущипни меня немножко“. Ну, это непередаваемое чувство», — признается женщина.

Вернувшийся на родину 17-летний Руслан будет жить с бабушкой, которая оформила предварительную опеку на внука.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь детей воссоединились с родственниками на Украине.