Львова-Белова сообщила о воссоединении восьми детей с родственниками на Украине

Восемь детей отправятся из России к своим родственникам на Украину. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В этот раз к родственникам на Украину едут восемь детей в возрасте от пяти до 15 лет. Истории самые разные. Большинство детей жили с бабушками, а сейчас едут к мамам», — сказала она.

Также один мальчик переедет от бабушки к папе. А брат и сестра после смерти матери жили в учреждении. Опеку над ними оформила тетя с Украины, поэтому дети отправятся к ней.

Львова-Белова поблагодарила Катар, в посольстве которого произошло воссоединение детей с семьями. Представители государства участвуют в переговорах с Украиной, сопровождают ребятишек, несут транспортные и другие расходы.

Отмечается, что всего 15 детей из десяти семей воссоединились с близкими в России и 95 детей из 75 семей воссоединились с близкими на Украине, а также в других странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году. Москва и Киев работают по этому вопросу.