Удар по православию: украинские силовики ворвались в Киево-Печерскую лавру

Замахнулись на самое святое. В Киеве силовики и работники Министерства культуры Украины ворвались в Киево-Печерскую лавру. Как они заявили, для проведения инвентаризация мощей, которые там хранятся столетиями. Замки на дверях пещер вскрывали болгаркой. За всем, что происходит, монахи наблюдали со стороны. Кто руководит захватом святынь, почитаемых во всем мире, и к чему это все может привести, рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Монахам Киево-Печерской лавры можно стоять и смотреть — в сторонке. Полиция здесь появилась рано утром. Пригревало солнце, пели птицы, меняли замки. Цель — ограничить доступ священнослужителей в те самые «печоры». Ближние и дальние, где и хранятся мощи десятков святых. Киевский режим давно ведет это войну с православными. Новый предлог — «инвентаризация», которую затеял украинский Минкульт. Способ — захват собственности, но на то еще нет решения суда.

«Судебный процесс еще продолжается. Без окончательных судебных решений все действия министерства культуры и стратегических коммуникаций со стороны заповедника незаконны», — заявил адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман.

Монахи в действиях властей участвовать отказываются, и не только по юридическим соображениям. В сеть попал список участников проверки святых мощей: среди них ветеринары и специалисты по биоморфологии позвоночных. На явную издевку ответили смирением, перед полицейскими машинами православные читают молитву.

Все та же тактика нацистских властей. Поражения на поле боя и на полях дипломатических вызывают у Киева стандартный рефлекс — ударить по оставшимся на Украине православным людям.

«Украинская православная церковь не является политической силой, она не борется с украинской властью, она живет своей церковной жизнью. Но именно эта духовная жизнь, молитва, твердость в каноническом православии, намерение защитить свои святыни и верующих — уже это само по себе вызывает иррациональную ненависть безбожников, сатанистов, которые, пользуясь своей политической властью, пытаются уничтожать верующих, святыни», — объяснил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Одновременно с лаврой в Белой церкви раскольники с полицией захватили храм Рождества Христова. И такое происходит уже много лет: избивали священников, прихожан, захватывали храмы. После переворота в 2014 году православные на Украине переживают беспрецедентное давление.

«Целью украинских властей является уничтожение православия. Украинство является политическим униатством. Целью украинского проекта, украинской идеи сформулировал митрополит Андрей Шептицкий, который написал, что для того, чтобы превратить Украину в Антироссию, нужно уничтожить православие», — добавил заведующий отделом по взаимодействию с РПЦ института стран СНГ Кирилл Фролов.

Одну из главных святынь — Киево-Печерскую Лавру — к рукам прибирали постепенно. Но там уже, например, снимают кулинарные шоу, а теперь и до мощей добрались.

«Мощи святых Киево-Печерской лавры — это, наверное, одна из главных святынь Вселенской церкви. И вот такое надругательство над ними это не просто безбожие, это сатанизм в чистом виде», — заявил протоиерей, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской епархии УПЦ Геннадий Шкиль.

При этом каждый раз, когда на христианские святыни нападают, в Киеве случаются неординарные происшествия. В 2023 году, в разгар нападок на украинских православных, ветер порвал самый большой украинский флаг. Его поменяли, и он снова порвался. А в начале марта этого года на куполе церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест. Верующие видят в этом важный знак и продолжают молиться. Пока полиция спиливала замки, в лавре проводили великопостное утреннее богослужение.