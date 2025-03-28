Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
Развитие отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом стало ключевой темой встречи.
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
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Развитие отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона стало темой сегодняшнего оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Первым с докладом выступил глава нашего МИД.
«Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пожалуйста, давайте начнем работать. У нас докладчик — Лавров Сергей Викторович. Прошу Вас», — начал совещание глава государства.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров напомнил о «колоссальной ошибке» Байдена — отказ слушать Российскую Федерацию. Глава российского МИД отметил, что администрация Трампа в этом смысле разумна и прагматична. Но главное — осознает первопричины украинского конфликта.
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