Труппа режиссера вышла на сцену на открытии возобновившей работу «Мастерской „12“».

В реконструированном театре народный артист России Никиты Михалкова на Поварской выступают по большей части молодые актеры. Об этом рассказал сам руководитель труппы в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на российской национальной театральной премии и фестивале «Золотая Маска».

«Когда мэр города принимал наше здание, он изумился такому количеству, то есть все, практически, молодые, прекрасные, веселые, горящие, которые являются выпускниками моей академии… Поэтому говорить о молодых не приходиться. Я ими окружен так, как в клумбе», — подчеркнул Михалков.

Народный артист отметил, что именно в возглавляемой им академии театрального искусства он и его ученики занимаются «возрождением русской национальной школы». Так, в процессе преподавания, по словам руководителя, особое внимание уделяется методам таких театральных деятелей, как Константин Станиславский, Евгений Вахтангов и Михаила Чехов.

Ранее 5-tv.ru писал о завершении реставрации театра Никиты Михалкова в Москве.