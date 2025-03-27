«Самый технологичный»: в Москве открылся после реставрации театр Никиты Михалкова

«Мастерская „12“» вновь примет зрителей уже в апреле.

Реставрационные работы в театре Никиты Михалкова на Поварской завершились спустя четыре года после начала. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это праздник всех нас, неравнодушных зрителей. Пусть открытие новой сцены станет подарком для театралов. Надеюсь, что обновленная Мастерская „12“ порадует нас полными залами и невероятными постановками» — пожелал он в посте.

По словам мэра, специалисты старались воссоздать все исторические особенности объекта культурного наследия: от витражных окон до колонн в фойе. Однако в то же время здание было заметно модернизировано. Так, был установлен современный медиафасад на входе. Более того, были оборудованы телестудия, кинозал и собственная студия звукозаписи.

«В зале-трансформере на 608 посадочных мест теперь есть уникальная система иммерсионной акустики и техническая возможность для использования в постановках голограмм», — поделился подробностями мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что театр Никиты Михалкова после ремонта стал уникальной площадкой для воплощения режиссерских идей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие мероприятия в честь 80-летия Победы пройдут в столице.