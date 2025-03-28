Признание: SHAMAN плакал во время работы над песней «Встанем»

Написание хита далось артисту нелегко.

Работа над композицией «Встанем» заставила его автора, заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, заплакать. Об этом он рассказал школьникам во время открытого урока патриотической музыки в родной для него гимназии № 13 города Новомосковска Тульской области. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Сложно было в том состоянии находиться. Ты проживаешь эти моменты, когда тебе приходят строчки. Они очень эмоциональные. Ты же их там слышишь сам впервые… Ты там все слезами заливаешь. Но ты все равно должен, потому что пока ты там, эти строчки приходят. Как только ты выходишь, отвлекаешься, все, как бы, поток пропадает», — откровенно признался исполнитель.

Известно, что песня «Встанем» неоднократно занимала лидирующие позиции в рейтингах и получала награды на премиях. Так, она становилась «Золотым хитом», «Песней года» и «Лучшим музыкальным треком».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что творчество SНАМАN может войти в школьную программу.