Начала вилять: очевидец ДТП со скорой помощью рассказал подробности
Подросток избежал травм в ДТП с каретой скорой помощи в Чертаново
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Балыкина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Он сам чудом избежал аварии.
Подросток, ставший очевидцем аварии со скорой помощью в столичном районе Чертаново, сам чуть не стал жертвой потерявшего управление автомобиля. Об этом на месте происшествия он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.
«Я видел, что машину начало резко косить вправо и она на скорости влетела в остановку. На остановке была какая-то бабушка и я стоял, но я чудом вовремя ушел оттуда», — рассказал юноша.
По его словам, карета скорой помощи начала «вилять» по дороге из стороны в сторону после чего врезалась в остановку.
На данный момент известно, что в результате аварии пострадало четыре человека. Они были госпитализированы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов выходит на свободу — артисту одобрили УДО. В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм. Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.
Читайте также
47%
Нашли ошибку?