Михаил Ефремов выходит на свободу

Артисту одобрили УДО.
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
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Алексеевский районный суд в Белгородской области одобрил прошение заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии. Как сообщил 5-tv.ru адвокат актера Юрий Падалко, он выйдет из колонии не ранее чем через 15 дней.
Отмечается, что Ефремову до конца фактического срока нельзя водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения, а раз в месяц он должен отмечаться по месту проживания.
Ранее в этот день в ходе заседания актер заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении.
«За все время не было ни дня, что я не думал о своем грехе. Я осознал, что моя вседозволенность и пьянство привели меня к заключению», — говорил он.
Также Ефремов отметил, что больше никогда не будет употреблять алкоголь, назвав спиртное своим главным врагом.
В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм. Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефремов регулярно нарушал дисциплину в колонии.
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