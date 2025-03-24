Михаил Ефремов выходит на свободу

Алексеевский районный суд в Белгородской области одобрил прошение заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии. Как сообщил 5-tv.ru адвокат актера Юрий Падалко, он выйдет из колонии не ранее чем через 15 дней.

Отмечается, что Ефремову до конца фактического срока нельзя водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения, а раз в месяц он должен отмечаться по месту проживания.

Ранее в этот день в ходе заседания актер заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении.

«За все время не было ни дня, что я не думал о своем грехе. Я осознал, что моя вседозволенность и пьянство привели меня к заключению», — говорил он.

Также Ефремов отметил, что больше никогда не будет употреблять алкоголь, назвав спиртное своим главным врагом.

В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм. Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефремов регулярно нарушал дисциплину в колонии.