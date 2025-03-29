Все сотрудники USAID будут уволены к 30 сентября 2025 года

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 11 0

Агентство было ликвидировано по поручению Дональда Трампа.

Все сотрудники USAID будут уволены к 30 сентября 2025 года

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Все сотрудники Агентства США по международному развитию, более известного, как USAID, будут уволены до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщило одно из крупнейших мировых информационных агентств Reuters, со ссылкой на свои источники.

24 января 2025 года президент США Дональд Трамп приказал практически полностью заморозить всю иностранную помощь. Несколько дней спустя американский государственный секретарь Марко Рубио издал указ об отказе от гуманитарной помощи.

Более 1000 сотрудников и подрядчиков USAID были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск после практически полной заморозки глобальной помощи США. Мэтт Хопсон, руководитель аппарата USAID, назначенный администрацией Трампа, ушел в отставку.

27 января 2025 года официальный правительственный сайт агентства был закрыт. 3 февраля помощник президента США миллиардер Илон Маск объявил, что он и Трамп находятся в процессе закрытия USAID, заявив, что это «преступная организация» и что она «не подлежит восстановлению».

USAID была уличена в многолетней пропаганде политики Демократической партии США и поддержке антиправительственных движений по всему миру. Все зарубежные миссии USAID будут ликвидированы уже к концу 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США приостановили работу «Голос Америки»* и «Радио Свобода»*.

* — признаны в РФ СМИ-иноагентами

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