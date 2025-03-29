«Я сегодня это понял»: SHAMAN захотел стать учителем

Исполнитель отметил, ему есть что рассказать подрастающему поколению.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, хочет в будущем провести занятие школьникам в качестве учителя, а не просто гостя. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках открытого урока патриотической музыки в родной для него гимназии № 13 города Новомосковска Тульской области.

Исполнитель отметил, что он неоднократно бывал в образовательных учреждениях и встречался с ребятами, которые там учатся. Но именно в этот раз удалось организовать подобное мероприятие в той школе, где он и сам когда-то сидел за партой. Вел занятие артист не один, помогала его учительница — почетный работник общего образования РФ Вера Власова.

Дронов уверен, что это не последний подобный опыт в его жизни.

«Мне было мало. Я думаю, что можно сделать двойной урок. И мне бы хотелось сделать план и провести самостоятельно урок. Именно находясь на месте учителя. Потому что, мне кажется, что я могу сделать материал доступным и интересным. Я вот сегодня это понял», — ответил артист.

По словам Дронова, у него есть желание повторить подобный эксперимент еще раз в своей школе, если ему позволят это сделать. Однако теперь в качестве учителя уже будет сам SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN плакал во время работы над песней «Встанем».