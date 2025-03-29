Собянин: в Москве для бойцов СВО за год провели около 900 концертов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Столичные коллективы не только вдохновляют своим творчеством, но и активно участвуют в благотворительности — в прошлом году они собрали и передали свыше 65 тонн гумпомощи.

Собянин: в Москве для бойцов СВО за год провели около 900 концертов

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В 2024 году на концертных площадках Москвы состоялось более двух тысяч мероприятий, которые посетили около двух миллионов зрителей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале

Градоначальник отметил, что особое внимание было уделено участникам спецоперации и жителям новых территорий. Для них было организовано более 900 развлекательных мероприятий.

«Столичные коллективы не только вдохновляют своим творчеством, но и активно участвуют в благотворительности. В прошлом году они собрали и передали свыше 65 тонн гуманитарной помощи», — добавил Собянин.

Мэр Москвы пообещал, что 2025 год будет еще более насыщенным на музыкальные события. В планах — организовать сразу несколько городских фестивалей с участием звезд мирового уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Sex Pistols анонсировали первый за 20 лет тур.

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