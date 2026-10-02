«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 43 0

Продюсер считает, что все могло начаться с пиара, но затем в истории появились ревность и настоящие чувства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова; 5-tv.ru

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Дворцов рассказал о скандалах в отношениях SHAMAN и Мизулиной

Отношения заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной могли с самого начала быть частью пиара. Об этом 5-tv.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, певцу был нужен громкий повод, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Роман с Мизулиной, считает Дворцов, вполне мог стать таким ходом.

Но после история могла пойти совсем не по сценарию. Продюсер предположил, что Екатерина могла по-настоящему влюбиться в SHAMAN. А вместе с чувствами могла прийти и ревность, так как у певца немало поклонниц, которые открыто проявляют к нему интерес.

Дворцов считает, что именно это могло стать одной из причин напряжения между ними. По его словам, Мизулина могла пытаться добиться от артиста ответных чувств, в том числе давя на него.

«Мы можем наблюдать картину, что их отношения были абьюзированными. Это факт, потому что характер Екатерины, конечно, оставляет, наверное, желать лучшего», — сказал продюсер.

При этом Дворцов не стал утверждать, что между Дроновым и Мизулиной вообще ничего не было. По его мнению, даже если все начиналось как продуманный пиар, позже в отношениях вполне могли появиться искренние эмоции.

Продюсер также предположил, что между ними могли происходить ссоры.

«Понятное дело, возможно, даже какие-то были и скандалы, о которых мы не знаем», — добавил Дворцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN представил новую песню о расставании. Слушатели сразу попытались найти в тексте композиции намеки на личную жизнь артиста.

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