Нарушенный договор: Украина продолжила атаки на энергетические объекты России

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Украина продолжила атаки на энергетические объекты России

В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В результате ударов мирные жители остались без электричества.

Украинская армия не прекращает атаки на энергетику России. Об этом сообщила пресс-служба минобороны России в своем Telegram-канале.

28 марта в результате утреннего удара БПЛА по объекту «Белгородэнерго» в Белгородской области произошло отключение высоковольтной линии Айдар — Белый Колодезь.

В 10:20 было атаковано газоизмерительное оборудование на станции «Суджа», что вызвало мощный пожар и фактически уничтожило объект.

Вслед за этим, в 10:34, был атакован трансформатор на подстанции 110 кВ Красная Яруга, повлекший серьезные повреждения.

Через несколько часов, в 13:45, еще один беспилотник повредил комплектную трансформаторную подстанцию, оставив без света местных жителей.

Ситуация продолжала ухудшаться: в 17:03 произошел сбой на высоковольтной линии 10 кВ, в результате чего без электроснабжения остались более 1100 человек в Грайворонском районе.

Вечером, в 18:07, был нанесен новый удар по линии 110 кВ Борисовка — Красная Яруга, что оставило без света более восьми тысяч человек.

Несмотря на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о согласии на прекращение атак на российскую энергетическую инфраструктуру, действия ВСУ продолжают подтверждать — слово свое президент Незалежной не держит.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли удар по четырем районам Белгородской области.

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