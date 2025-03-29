«Репрессии не заставят нас молчать»: Гуцул обратилась к сторонникам после ареста

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Гуцул обратилась к сторонникам после ареста

Гуцул сказала сторонникам не опускать руки после ее ареста

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

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Главу Гагаузии отправили под арест на 20 суток.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала сторонников продолжать их общее дело после ее ареста. Об этом лидер автономии заявила в своем Telegram-канале.

«Я призываю вас не поддаваться страху, не опускать руки и не терять веру в нашу победу. Никакие репрессии не смогут заставить нас молчать, никакие ложные обвинения не заставят нас отказаться от борьбы за наши интересы, за будущее Гагаузии и всей страны», — подчеркнула Гуцул.

Известно, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии. Задержанная отправлялась в Стамбул для проведения встреч. Однако сотрудники пограничного контроля заявили о запрете на вылет, несмотря на тот факт, что Гуцул уже совершала поездки в Турцию и Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия потребовала от международных организаций добиться от Молдавии освобождения Гуцул. О политическом преследовании оппозиции в республике заявили и в Организации Объединенных Наций.

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