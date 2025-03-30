Женщина и девочка-подросток погибли в результате ДТП в Пензенской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

В ДТП в Пензенской области два человека погибли и еще трое пострадали

Два человека погибли и еще трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Пензенской области/UGIBDD58

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Также есть пострадавшие.

Женщина и девочка-подросток погибли в результате ДТП в Городищенском районе Пензенской области. Также есть пострадавшие — взрослый и два ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции МВД России.

Авария случилась в 19:45 по московскому времени. По предварительным данным, на 9-м километре трассы «Городище — Никольск — Ночка» автомобиль Kia Optima опрокинулся в кювет. За рулем был 36-летний мужчина. Он и двое восьмилетних детей, находившихся в салоне, получили травмы.

текстKia Optima. Telegram/Госавтоинспекция Пензенской области/UGIBDD58

В машине также ехали 38-летняя женщина и 14-летняя девочка-подросток. От полученных травм они скончались на месте.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мужчина остался без лица после прогулки на электросамокате.

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