Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в штате Миннесота

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Бруклин-Парк штата Миннесота

Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в штате Миннесота

Фото: ETIENNE LAURENT/ТАСС

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В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В американском штате Миннесота легкомоторный самолет рухнул на жилой дом и взорвался. Согласно данным NBC, выживших на борту нет.

Авиакатастрофа произошла в городе Бруклин-Парк. Турбированный боинг SOCATA TBM 700 спикировал на дом в оживленном районе, а затем взорвался. Пилот и пассажиры погибли. Самолет рассчитан на шесть человек. В настоящий момент нет данных о том, сколько находилось на борту.

В момент катастрофы в доме никого не было. В результате столкновения возник пожар, пламя полностью охватило здание. На месте происшествия работают экстренные службы.

Самолет SOCATA TBM 700 вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове. Он должен был приземлиться в округе Анока-Блейн в Миннеаполисе. Следствию предстоит выяснить, что стало причиной трагедии — техническая неисправность или намерение пилота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывшего паспорт пилота. Вместе с ним отправились за документами 257 пассажиров и 12 членов экипажа.

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