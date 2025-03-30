Более 150 школьников застряли во Владивостоке из-за обмана турагента

Дети должны были отправиться на каникулы в Китай.

Более 150 школьников застряли во Владивостоке и не смогли выехать на каникулы в Китай из-за обмана туристического агента. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Дети из Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского и Хабаровского краев должны были отправиться в китайский город Яньцзи. Но индивидуальный предприниматель Татьяна Аблеева, заключившая договор с родителями ребят, не смогла организовать должным образом выезд.

По словам экскурсовода Марии, которая должна была сопровождать детей в поезде, оказалось, что путевки отсутствуют. Туроператор не рассчитала бюджет и понесла большие убытки.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», поскольку Татьяна не включена в Единый федеральный реестр туроператоров. Туристы вынуждены оставаться в отеле до 4 апреля.

«Правительство Приморского края совместно с правительствами соответствующих субъектов предпринимает срочные меры для возвращения детей домой. Для них организовано проживание и досуг, предложено питание», — рассказала заместитель Председателя Правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

Для детей из Хабаровского края был организован дополнительный вагон в поезде. Некоторым предоставили гостиницу и питание. Направлены домой 27 детей в сопровождении пяти взрослых, еще 75 детей тоже должны в скором времени поехать обратно на железнодорожном и авиатранспорте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что участник шоу «Голос» задержан за мошенничество.