«Поверить в себя»: Хабенский рассказал о цели проведения премии МХТ

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 42 0

Хабенский: премия МХТ проводится с целью придать уверенность молодым дарованиям

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Свое предпочтение народный артист России отдает дерзким конкурсантам.

Церемония вручения «Премии Художественного театра» создана для того, чтобы дать возможность начинающему творческий путь молодому человеку поверить в себя. Об этом народный артист России Константин Хабенский эксклюзивно рассказал 5-tv.ru во время ее проведения.

«Я сформулировал и для себя, наконец, для чего и зачем — не для того, чтобы дарить блага или какие-то дополнительные возможности, хотя это тоже есть в идее, а чтобы дать возможность молодому человеку, который начинает свой творческий путь, еще больше поверить в себя», — отметил Хабенский, акцентируя внимание на важности поддержки молодежи в искусстве.

Актер добавил, что высота значимости имени премии дает свидетельство внутреннего самоощущения артистов. Критически важно показать талантам, что то, что они делают - не для узкого зрителя, а достойно большего и требует дальнейшего развития.

При этом Константин Хабенский искренне увлечен тем, что происходит на сцене. Он обошел три театра, и каждое из представлений, которые он посмотрел, оставило неизгладимое впечатление. Продюсер отметил, что самым важным в конкурсантах считает неординарность.

«То, что на меня произвело впечатление, то, что было ярко, неожиданно, дерзко, я за этого номинанта и проголосовал», — добавил актер.

Хабенский подчеркнул, что в его творческой деятельности сидит глубокий смысл — не только артистический, но и социальный. Это стремление протянуть руку помощи тем, кто только начинает свой путь, желание делать добро через искусство становится основным мотивом, который ведет его по жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Хабенский простился с Евгенией Добровольской.

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