В Москве простились погибшим военкором Первого канала Прокофьевой

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 1 570 0

Журналист умерла в Белгородской области в результате подрыва автомобиля на мине ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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В Москве в траурном зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой. Соответствующая информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Проводить Анну Прокофьеву в последний путь пришли ее близкие и коллеги, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, а также российские военные.

Более того, согласно информации РИА Новости, память военкора почтил и президент России Владимир Путин. Он послал на прощание венок.

Известно, что Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга 26 марта. Ей было 35 лет. Машина, в которой ехала съемочная группа, подорвалась на украинской мине в Белгородской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Тогда ранения получил также оператор Дмитрий Волков. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие российские журналисты отдали жизнь за свободу слова.

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В Москве простились погибшим военкором Первого канала Прокофьевой

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