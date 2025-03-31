Умер накануне дня рождения: что сгубило звезду сериала «Поющие в терновнике» Ричарда Чемберлена

Американский актер Ричард Чемберлен, известный по роли священника Ральфа де Брикассара в сериале «Поющие в терновнике», скончался в возрасте 90 лет. 31 марта он мог бы отметить 91-й день рождения, но судьба распорядилась иначе. Как рассказал публицист Харлан Болл в материале для издания Variety, смерть настигла артиста 29 марта в 23:15 по гавайскому времени, в городе Вайманало. Причиной стали осложнения после инсульта.

Стоит отметить, в проект «Поющие в терновнике» Чемберлен пришел уже звездой, телевизионной легендой. Ему было 49 лет, за плечами остались культовые роли в фильмах «Три мушкетера», «Ад в поднебесье», «Вздымающийся ад», «Сегун», «Граф Монте-Кристо» и других. Однако образ отца Ральфа де Брикассара, дрогнувшего перед чувствами к Мэгги Клири, оказался одним из самых запоминающихся. Сердца зрительниц были покорены навсегда.

Чемберлен сыграл огромное количество разноплановых персонажей — Эдмона Дантеса и Петра Чайковского, короля Эдуарда VIII и Гамлета. Шесть раз он был номинирован на «Золотой глобус» и трижды получил эту награду. Четыре раза актер боролся за не менее почетную премию «Эмми». Артист увлекался живописью и написал биографическую книгу «Shattered Love» («Разбитая любовь»), в творчестве он отражал свои взгляды на жизнь и личные переживания. Долгие годы, как и последние дни, он прожил на Гавайских островах.

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