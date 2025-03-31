Запад усомнился в причастности РФ к повреждению подводных кабелей на Балтике

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

WSJ: у НАТО нет доказательств причастности РФ к повреждению кабелей на Балтике

На Западе признали отсутствие доказательств диверсий России в Балтийском море

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

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Однако НАТО не спешит распускать миссию по патрулированию региона.

Расследования повреждений подводных кабелей в Балтийском море не доказали причастность России к инциденту. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Не было найдено никаких доказательств того, что Москва заказала или организовала уничтожение, хотя подозрения в этом высоки в странах НАТО», — приводит издание слова официального лица, знакомых с ситуацией.

Прежде страны НАТО начали миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) по патрулированию моря, чтобы защищать инфраструктуру. Бельгийский капитан Эрик Кокс, который руководит одной из этих групп, признал, что пока сложно доказать положительный эффект присутствия альянса. Он также выразил сомнение о том, что в регионе что-то случилось без присутствия команд.

В 2024 году произошел обрыв подводного интернет-кабеля, который соединял Финляндию и Германию. Уже на следующий день Европа заявила о повреждении второго кабеля, который также был протянут в Балтийском море и соединял Литву и Швецию.

Некоторые страны Запада тут же обвини в диверсии Россию, не представив доказательств. И хотя в прошлый раз издание The Washington Post подтвердило, что обрыв стал результатом аварии, но альянс все еще не спешит отменять проект «Балтийский часовой».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новое повреждение кабеля зафиксировали у берегов шведского острова Готланд в Балтийском море.

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