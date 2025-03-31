Возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы военкора «Известий» Федорчака

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 308 0

МВД: в Крыму возбудили дело после надругательства над могилой военкора Федорчака

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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Пострадали также захоронения других участников СВО.

Возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы военкора «Известий» Александра Федорчака. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по Республике Крым в своем Telegram-канале.

«В рамках возбужденного по факту повреждения воинского захоронения уголовного дела проведен осмотр, устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому», — проинформировало ведомство.

Журналист захоронен на Нижегородском кладбище в Республике Крым, неизвестные осквернили его могилу в ночь на 31 марта.

Федорчак погиб 24 марта в ЛНР во время ракетного обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Они также погибли. А корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелые ранения.

В Белгородской области 26 марта подорвалась на мине военкор Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова прокомментировала поджог могилы корреспондента Федорчака.

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