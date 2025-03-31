Возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы военкора «Известий» Федорчака

Пострадали также захоронения других участников СВО.

Возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы военкора «Известий» Александра Федорчака. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по Республике Крым в своем Telegram-канале.

«В рамках возбужденного по факту повреждения воинского захоронения уголовного дела проведен осмотр, устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и лица, причастные к этому», — проинформировало ведомство.

Журналист захоронен на Нижегородском кладбище в Республике Крым, неизвестные осквернили его могилу в ночь на 31 марта.

Федорчак погиб 24 марта в ЛНР во время ракетного обстрела боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он находился в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Они также погибли. А корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелые ранения.

В Белгородской области 26 марта подорвалась на мине военкор Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова прокомментировала поджог могилы корреспондента Федорчака.