В американской прессе впервые рассказали, как военные из США напрямую руководили операциями против России. The New York Times опубликовала большое расследование, подтвердив заявления, которые неоднократно делали в Москве. Специалисты НАТО снабжали боевиков разведданными и занимались координацией ракетных ударов. Остается вопрос: почему статья вышла именно сейчас, когда идут переговоры с новой вашингтонской администрацией? В происходящем разобрался корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

США готовили и держали на контроле операции Вооруженных сил Украины против России. Сенсация для американского обывателя. Для российской аудитории — секрет полишинеля, а теперь вот черным по белому в американской прессе.

«Американцы представили президенту Украины Владимиру Зеленскому <…> план бомбардировок с использованием дальнобойных ракет и беспилотников, чтобы заставить россиян вывести свою военную инфраструктуру из Крыма. Эта операция имела кодовое название „Лунный град“ (Lunar Hail)», — говорится в публикации.

Расследование The New York Times показывает: Америка с первых дней спецоперации была втянута в боевые действия. Ни один удар высокоточным оружием, которое Запад поставляет Украине, ВСУ не могли наносить без поддержки натовских генералов.

«Способность украинцев к целенаправленным ударам вглубь России в огромной степени зависит от круглосуточного американского покрытия со спутников. Это и есть обмен разведданными, к которым никогда не имели доступ европейцы. Вот почему это критически важно для Украины, без этих данных она даже не сможет управлять собственными ПВО», — заявил специалист по международным отношениям Майк Пецулло.

Партнерство действовало в тени глубочайшего геополитического страха, как выражаются авторы статьи, опасаясь переступить красные линии, что способствовало бы нарастанию ядерной угрозы. В статье есть конкретные фамилии генералов.

«Во главе партнерства стояли два генерала — украинец Забродский и американец Донахью. Генерал Донахью был звездой в тайном мире спецназа. Вместе с группами убийц ЦРУ и местными партнерами он охотился на главарей террористов в тени Ирака, Сирии, Ливии и Афганистана», — написали в издании.

В расследовании кодовые названия операций: охота на российских генералов, атаки на Черноморский флот. Удары по Крымскому мосту и контрнаступление ВСУ 2023 года, о котором так много писали в западной прессе, обернувшееся провалом и потерей большого количества западной техники, тоже планировали американцы.

«Военные и офицеры ЦРУ в Висбадене помогали планировать и поддерживать кампанию украинских ударов по Крыму. Наконец, американские военные, а затем и ЦРУ получили зеленый свет на возможность нанесения точечных ударов глубоко внутри России», — говорится в статье.

The New York Times — рупор демократической партии США. Свое расследование издание выложило в самый разгар переговоров между Россией и Соединенными Штатами, на которых стороны приходят к пониманию по урегулированию украинского кризиса. Мотивы становятся понятны из финала самой статьи. В нем авторы откровенно сожалеют, что все, что сделали Штаты для разжигания конфликта, может пойти насмарку из-за новой политики президента США Дональда Трампа — 47 президент сейчас с украинскими властями совсем не церемонится.