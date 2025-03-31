Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн внесен в украинскую базу «Миротворец»*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 26 0

Молодой актер попал в список благодаря съемкам фильма в Севастополе.

Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн внесен в украинскую базу «Миротворец»*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн внесен в украинскую базу «Миротворца»*. Информация появилась на заблокированном и запрещенном в России сайте.

Молодой актер попал в список благодаря съемкам кино в Севастополе. Украинские нацисты обвиняют знаменитость в «незаконной коммерческой деятельности в Крыму», а также в якобы покушении на суверенитет Незалежной.

Недавно в некоторых средствах массовой информации прошли новости о розыске Марка Эйдельштейна военкоматом. Однако PR-менеджер артиста Ольга Малаева в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru ответила на появившиеся в СМИ слухи.

По ее словам, актер не может разыскиваться военным комиссариатом, так как учится в аспирантуре филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Марк вернулся в Нижний Новгород и начал заниматься всеми документами.

Журналисты сообщали, что артист, несмотря на достижение призывного возраста, до сих пор не отметился в военкомате. Вместо этого Марк активно участвовал в мировых событиях: сначала он посетил церемонию вручения премии «Оскар», а затем стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, Loewe и Miu Miu на Неделе моды в Париже.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России

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