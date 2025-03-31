«Продлить жизнь»: какие болезни сердца чаще всего приводят на операционный стол

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 32 0

Врач Ярахмедов: стресс и курение вызывают сердечные патологии

«Продлить жизнь»: какие болезни сердца чаще всего приводят на операционный стол

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С каждым годом растет число россиян, переживших хирургическое вмешательство.

В 2024 году пациенты в большинстве случаев ложились под медицинский нож с такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как стенокардия, атеросклероз и хроническая ишемическая болезнь сердца. Соответствующее заявление сделал врач-хирург и флеболог Тахир Ярахмедов в беседе с Lenta.ru.

«При наличии показаний своевременно выполненная операция позволяет избежать опасных осложнений и значительно продлить жизнь», — подчеркнул специалист.

Более того, эксперт перечислил и основные нарушения в организме, которые могут спровоцировать развитие опасных патологий.

Среди них, прежде всего, врач назвал высокие показатели плохого холестерина в крови, постоянно повышенное артериальное давление и плохо скомпенсированный сахарный диабет.

Хирург также добавил, что в зоне риска находятся люди, ведущие неспортивный образ жизни и испытывающие стресс на регулярной основе. На здоровье сердца стоит обратить внимание и тем, кто курит и злоупотребляет алкоголем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как чай защищает сердце.

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