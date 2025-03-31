Расходы на оборону и достижение мира: что обсудили главы МИД стран ЕС в Мадриде

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Главы МИД стран Европы обсудили вопрос наращивания военной помощи Украине

Фото, видео: Reuters/Juan Medina; 5-tv.ru

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На встрече также подняли вопрос использования замороженных российских активов.

Сегодня в Мадриде проходит очередная антироссийская встреча под эгидой так называемой G-5. В испанской столице собрались министры иностранных дел Польши, Германии, Франции, Италии и Испании.

Среди главных тем — защита Украины и ее границ от предполагаемой российской угрозы. А также наращивание военной помощи киевскому режиму. Речь пойдет и о защите самого Евросоюза. Глава Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что все они хотят мира, при этом продолжат готовиться к войне.

«Все мы хотим видеть прочный и долговременный мир. И чтобы добиться этого мира, нам нужно, чтобы президент России Владимир Путин согласился на прекращение огня без каких-либо условий прямо сейчас. Также важно, чтобы европейские партнеры продолжали наращивать усилия по обеспечению безопасности и обороны. Поэтому в Британии мы намерены достичь 2,5% расходов на оборону к 2027 году», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

На этой же встрече министр иностранных дел Испании призвал обсудить использование российских денег. Речь о замороженных активах, которые Европейский союз хочет потратить на поддержку Украины. Напомним, в нашем МИД неоднократно называли подобные инициативы воровством.

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