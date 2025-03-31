«Место радости и развития»: в Петровской больнице ЛНР открыли детскую комнату

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

В Петровской больнице ЛНР открыли детскую комнату

Фото, видео: НАРОДНЫЙ ФРОНТ; 5-tv.ru

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Это девятое по счету игровое пространство для юных пациентов.

В Петровской больнице Луганской народной республики (ЛНР) открылась комната для детского досуга. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

Отмечается, что проект был организован совместно с Благотворительным фондом помощи детям Донбасса, созданным Акционерным банком «РОССИЯ». В рамках него в новых субъектах страны обустраиваются детские пространства. Девятое по счету было открыто в больнице поселка Петровка.

«Эти комнаты призваны стать местом радости и развития для маленьких пациентов, предлагая им возможность отвлечься от больничных будней. При создании игрового пространства учитывались рекомендации специалистов по детскому развитию. Яркие стены, разукрашенные луганскими художниками, красочные игрушки и развивающие игры создают атмосферу, которая способствует эмоциональному благополучию детей», — говорится в сообщении.

Юные пациенты в комнатах смогут читать книги, рисовать и играть друг с другом, что поможет им позабыть о болезнях и процедурах. Кроме того, для них были подготовлены лучшие мультипликационные фильмы совместно с отечественными анимационными студиями.

«Это положительные эмоции наших детей, а значит ускорение результата их выздоровления», — отметила руководитель аппарата исполкома Народного фронта Александра Кочетинина.

По ее словам, в рамках проекта будут открыты порядка 40 комнат, которые расположатся в ЛНР, Донецкой народной республике (ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Причем, в ЛНР планируется организовать еще 15.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Первомайской больнице в ЛНР появились новые игровые комнаты для детей.

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