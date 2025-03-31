Дело закрыто? Лариса Долина живет в отсуженной квартире
Юрист Хаминский: Долина продолжает жить в отсуженной у Лурье квартире
Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь 1
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В прошлом году мошенники продали квартиру певицы Полине Лурье.
Народная артистка РФ Лариса Долина продолжает проживать в квартире, ставшей объектом судебного спора, несмотря на ее формальную продажу. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в интервью aif.ru. По его словам, даже после того, как Полина Лурье приобрела недвижимость, Долина и ее родственники не покинули квартиру, продолжая там жить.
«Полина Лурье, купившая квартиру, подала встречный иск с требованием выселить Долину и ее родственников, а также снять их с регистрационного учета», — рассказал юрист.
Однако суд отклонил ее требования, и Долина по-прежнему имеет право на проживание в квартире. Это решение пока не вступило в силу, так как возможна апелляция.
Если апелляционный суд подтвердит решение Хамовнического суда Москвы, право собственности Лурье на недвижимость будет окончательно аннулировано.
По словам Хаминского, если решение суда останется в силе, Долина сможет официально аннулировать права Лурье на квартиру. Для этого ей нужно будет получить исполнительный лист и обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в государственный реестр недвижимости.
История началась весной 2024 года, когда Долина стала жертвой мошенников, выдавших себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. Они убедили певицу продать свою элитную квартиру в Ксеньинском переулке, обещая защиту имущества от якобы существующих угроз. Недвижимость, оцениваемая в 112-200 миллионов рублей, представляла собой пять комнат с панорамным видом на Москву.
Доверившись аферистам, Долина подписала документы и перевела деньги на «безопасный» счет, контролируемый мошенниками, в результате чего потеряла более 200 миллионов рублей. В мошенническую схему оказалась втянута и Полина Лурье, которая не имела опыта в таких сделках и значительных финансовых ресурсов. Возможно, она была использована как подставное лицо для завершения сделки.
Летом 2024 года началось судебное разбирательство в Хамовническом суде Москвы, где Долина подала иск о признании сделки недействительной. Лурье ответила встречным иском, надеясь сохранить права на квартиру. Судебный процесс, проходивший с октября 2024 года за закрытыми дверями, завершился возвращением квартиры Долиной.
Ранее 5-tv.ru писал, что покупательница квартиры Ларисы Долиной прокомментировала решение суда.
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