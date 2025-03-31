Где взять деньги на импорт? Запасы газа на Украине стремительно снижаются

Показатели в хранилищах дошли до нового исторического минимума.

Запасы газа на Украине дошли до исторического минимума. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), 29 марта показатели спустились до 890 миллионов кубометров. Но что делать в сложившейся ситуации и где взять средства на импортное топливо — этого власти страны не знают. Сочувствующие европейские партнеры помогают, но их лепта крайне мала, кредитов хватит на покрытие только 21% необходимых закупок.

Как отмечается в материале EADaily, до конца отопительного сезона осталась совсем немного — пара недель. Но следующий обещает быть сложным, и вариантов решения проблемы пока нет. Если сравнивать с прошлым годом, запасы в украинских хранилищах оказались ниже на 2,5 миллиарда кубометров. И чтобы справиться с будущим отопительным сезоном, импортировать придется больше.

«Новое заседание комитета ТЭК (Верховной рады). О видении создания запаса газа на зиму 25/26. Оценка „Нафтогаза“ по импорту — 4,6 миллиарда кубических метров. Я так понял, что понимания, где взять деньги для финансирования импорта, пока нет», — заявил в своем Telegram-канале экс-директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

На очередной заседании в Верховной раде обсуждались также последствия ответных ударов российских войск по объектам газодобычи Украины, которые могут повлиять на добычу одного миллиарда кубометров газа в этом году. Денег на импорт все нет, а кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 270 миллионов евро и норвежского гранта в 170 миллионов хватит на 953 миллиона кубометров без доставки — те самые 21% необходимых объемов.

Еще хуже — задолженность нацкомпании «Нафтогаза» перед подконтрольной ей «Укргаздобычей», основным добытчиком газа на Украине, составляет 30 миллиардов гривен (723 миллиона долларов). А закупки в феврале и марте шли и без того по рекордным ценам, выше 750 долларов за тысячу кубометров. В 2025-м норма годового потребления составит до 28 миллиардов кубометров, а добывается чуть более 19.

Прожить только на своем топливе точно не получится. Пока польская компания Orlen готова поделиться 200 миллионами кубометров, чего недостаточно, и это заставит Евросоюз понервничать. Получится ли выполнить свое обещание и стоять за Украину во что бы то ни стало?

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