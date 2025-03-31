Танцы и любовь: Полину Гагарину заметили в объятиях бывшего
День рождения Полина Гагарина отметила в компании экс-супруга
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Пара попала в объективы камер.
На днях певица Полина Гагарина отпраздновала свой день рождение в московском ресторане. Среди именитых гостей присутствовал и бывший муж артистки — фотограф Дмитрий Исхаков. Об этом сообщил 7Дней.ru.
С экс-супругом исполнительница общалась крайне доброжелательно, позируя в его объятиях перед камерой. На мероприятии велась съемка для запечатления моментов вечеринки.
Также в качестве гостей были приглашены известные друзья Гагариной — певцы Дима Билан и Владимир Пресняков, продюсер Игорь Крутой и многие другие.
«Это был какой-то ураган радости, веселья, встреч, танцев и любви! Спасибо каждому, кто был! Моя любимая семья и мои друзья», — позднее поблагодарила присутствующих на празднике артистка.
У Гагариной и Исхакова подрастает семилетняя дочь Мия, которую воспитывает певица. Также от актера Петра Кислова у исполнительницы есть старший сын Андрей, ему 17 лет. На дне рождения матери подросток выступил с речью.
«Мама — не только мама и самый лучший человек в моей жизни, но она еще и для многих пример», — отметил он.
Юноша периодически аккомпанирует Гагариной на рояле во время ее концертов.
Ранее, писал 5-tv.ru, Полина Гагарина эмоционально ответила на вопрос о новом замужестве.
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