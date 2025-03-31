Танцы и любовь: Полину Гагарину заметили в объятиях бывшего

Пара попала в объективы камер.

На днях певица Полина Гагарина отпраздновала свой день рождение в московском ресторане. Среди именитых гостей присутствовал и бывший муж артистки — фотограф Дмитрий Исхаков. Об этом сообщил 7Дней.ru.

С экс-супругом исполнительница общалась крайне доброжелательно, позируя в его объятиях перед камерой. На мероприятии велась съемка для запечатления моментов вечеринки.

Также в качестве гостей были приглашены известные друзья Гагариной — певцы Дима Билан и Владимир Пресняков, продюсер Игорь Крутой и многие другие.

«Это был какой-то ураган радости, веселья, встреч, танцев и любви! Спасибо каждому, кто был! Моя любимая семья и мои друзья», — позднее поблагодарила присутствующих на празднике артистка.

У Гагариной и Исхакова подрастает семилетняя дочь Мия, которую воспитывает певица. Также от актера Петра Кислова у исполнительницы есть старший сын Андрей, ему 17 лет. На дне рождения матери подросток выступил с речью.

«Мама — не только мама и самый лучший человек в моей жизни, но она еще и для многих пример», — отметил он.

Юноша периодически аккомпанирует Гагариной на рояле во время ее концертов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Полина Гагарина эмоционально ответила на вопрос о новом замужестве.